Bühl

vor 33 Min.

Spatenstich für die Kindertagesstätte bei Schnee und Minusgraden

Der Spatenstich zum Kita-Neubau in Bühl ist gemacht. Im neuen Jahr werden die Bagger anrollen.

Plus Die Bagger für die neue Kita werden erst im neuen Jahr anrollen. Gesucht wird dann auch ein neuer Name – die Kirche hat die Trägerschaft zurückgegeben.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Mit dem Spatenstich hat der Bau der neuen Kita in Bühl offiziell begonnen. Minusgrade und Schnee – dazu die Feiertage in Sichtweite – werden den echten Baubeginn am Silheimer Weg erst im neuen Jahr wahrscheinlich werden lassen. Architekt Martin Brenner erklärte: „Die Kita wird für zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe gebaut. Auf dem Gelände ist ein Erweiterung möglich um vier Gruppen, das können Krippen-, Kindergarten- oder Hort-Gruppen sein.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen