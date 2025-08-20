Kommunalwahl 2026: Diese Bürgermeister-Kandidaten im Kreis Günzburg stehen schon fest

Noch gut sechs Monate, dann wird im Landkreis Günzburg wieder gewählt: In den Städten und Gemeinden stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten für Bürgermeisterposten zur Verfügung. Fest steht inzwischen: Eine ganze Reihe von lang gedienten Rathauschefs will am 8. März 2026 nicht mehr antreten. Einige wollen dagegen weitermachen und in einigen Orten gibt es auch schon mehrere Kandidatinnen und Kandidaten, die sich bewerben. In vielen der 34 Kommunen im Landkreis Günzburg steht die Entscheidung noch aus. Wir geben einen ersten Überblick über das, was aktuell schon zur Kommunalwahl 2026 bekannt ist.

Aichen

Mit 79 Jahren (er wird im Oktober 80 Jahre alt) nimmt Bürgermeister Alois Kling Abschied von der Kommunalpolitik, er wird im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren.

Aletshausen

Der Gemeinderat Aletshausen ist sich einig: Ratsmitglied und Bürgermeister-Stellvertreter Martin Veitleder soll der Nachfolger von Georg Duscher werden. Der Amtsinhaber tritt nächstes Jahr nicht mehr an und steht ebenfalls hinter dem Kandidaten.

Bibertal

Der bisherige Bürgermeister Roman Gepperth plant, für eine weitere sechsjährige Amtszeit als Bürgermeister von Bibertal zu kandidieren. Die Gründungsmitglieder der neu formierten UWB Bibertal haben sich einstimmig dafür ausgesprochen, Gepperth nach den Sommerferien offiziell zu nominieren. Die CSU Bibertal dagegen setzt auf Michael Fritz als neuen Bürgermeisterkandidaten.

Breitenthal

Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler (CSU) hat für das kommende Jahr ihren Abschied vom Amt angekündigt. Josef Simmnacher, seit 2020 Mitglied des Gemeinderats, hat erklärt, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Er wird von den Wählergemeinschaften Breitenthal und Nattenhausen unterstützt.

Burtenbach

Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Amt tritt Bürgermeister Roland Kempfle 2026 nicht mehr an. An seiner Stelle möchte Sebastian Rommel antreten. Er will als Bürgermeisterkandidat der Freien Wählervereinigung Burtenbach die Zukunft seiner Heimatgemeinde mitgestalten.

Günzburg

Nach 24 Jahren im Amt will Oberbürgermeister Gerhard Jauernig nicht mehr kandidieren. Das hat der OB Ende März in einer Sitzung des Stadtrats angekündigt. Um seine Nachfolge bewerben sich bislang Kandidaten: Stefan Baisch wurde von der CSU nominiert, er ist der erste OB-Kandidat seiner Partei seit 2002. Auch die Partei von Amtsinhaber Jauernig hat sich positioniert: Die SPD geht mit Michael Jahn ins Rennen, seine Nominierung soll im Herbst stattfinden. Unterstützung bekommt Jahn von den Freien Wählern, die den OB-Kandidaten ebenfalls nominiert haben. Die Günzburger Bürgerliste (GBL) tritt mit Martin Endhardt an, der wie die beiden anderen Kandidaten ebenfalls bereits im Stadtrat sitzt. Der Unabhängige Wählerblock (UWB) berät aktuell noch darüber, eventuell einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken.

Ichenhausen

Amtsinhaber Robert Strobel hat die CSU und die Freien Wähler hinter sich, wenn er 2026 wieder antritt. Beide Fraktionen haben angekündigt, dass sie ihn bei der Kommunalwahl unterstützen wollen.

Jettingen-Scheppach

Bürgermeister Christoph Böhm, seit 2020 im Amt, will bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr erneut kandidieren. Böhm, gleichzeitig Erster Vorsitzender der Freien Unabhängigen Wähler Jettingen-Scheppach, gab dies bei der Jahreshauptversammlung offiziell bekannt.

Kötz

Sabine Ertle möchte Bürgermeisterin in Kötz bleiben. Die Amtsinhaberin will bei den Kommunalwahlen 2026 wieder antreten. Im Herbst wollen die Freien Wähler sie nach 2020 erneut nominieren.

Krumbach

Bürgermeister Hubert Fischer hat angekündigt, dass er 2026 nicht mehr kandidieren möchte. Inzwischen haben sich bereits vier Kandidaten für seine Nachfolge gemeldet: Maximilian Behrends tritt für die Wählervereinigung Junge Wähler – Offene Liste (JW/OL) Krumbach an, Florian Kaida ist der Kandidat der CSU. Die Krumbacher Grünen schicken Claudia Lachenmayer ins Rennen. Achim Fißl (SPD) möchte ebenfalls Krumbachs Rathauschef werden.

Leipheim

Amtsinhaber Christian Konrad wird bei den Kommunalwahlen nicht mehr antreten. Dafür haben zwei andere ihren Hut in den Ring geworfen: Der Leipheimer Michael Beiler ist der Kandidat der CSU. Gemeinsam haben SPD, Grüne und UWG Raphael Gerhardt ins Rennen geschickt.

Münsterhausen

Erwin Haider macht es nochmal: Der Amtsinhaber hat im April verlauten lassen, dass er auch 2026 wieder als Bürgermeister kandidieren wird. Gegenkandidaten sind bislang nicht in Sicht.

Thannhausen

Die Arbeit im Rathaus macht ihm Spaß. Bürgermeister Alois Held hat darum bei der Bürgerversammlung angekündigt, dass er 2026 wieder kandidieren wird.

Ziemetshausen

Weiter mit Wetzel: Das hat sich die CSU in Ziemetshausen vorgenommen. Der CSU-Vorstand beschloss auf seiner jüngsten Vorstandsitzung einstimmig, den Amtsinhaber Ralf Wetzel erneut als Bürgermeisterkandidat für die kommende Legislaturperiode ins Rennen zu schicken. Die offizielle Nominierung soll auf einer Mitgliederversammlung im Herbst beschlossen werden.