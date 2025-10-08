Icon Menü
Bürgerversammlung in Burgau: Weniger Hausärzte, mehr Schulden – Neue Herausforderungen in Burgau diskutiert

Burgau

Zwischen Schutz und Schulden: Burgau investiert nach Flut, doch die Sorgen bleiben

Bei der Bürgerversammlung in der Kapuzinerhalle ging es um steigende Kosten für die Stadt. Darunter auch Investitionen in den Katastrophenschutz nach dem Hochwasser 2024.
Von Celine Theiss
    • |
    • |
    • |
    Die Hochwasserkatastrophe im Juni 2024 hat Burgau schwer getroffen. Auch bei der Bürgerversammlung war sie wieder eines der bestimmenden Themen.
    Die Hochwasserkatastrophe im Juni 2024 hat Burgau schwer getroffen. Auch bei der Bürgerversammlung war sie wieder eines der bestimmenden Themen. Foto: Peter Wieser (Archivbild)

    Die Kapuzinerhalle in Burgau war am Abend der ersten Bürgerversammlung gut besucht, doch nicht zu vergleichen mit dem Andrang im Vorjahr. Der Saal „platzte aus allen Nähten“ im vergangenen Herbst, wie den Abend Bürgermeister Martin Brenner Revue passieren ließ. Denn nach der Hochwasserkatastrophe war der Informationsbedarf ungebrochen hoch. Auch bei dieser Bürgerversammlung sollte es um das Hochwasser und den Katastrophenschutz gehen, doch die Burgauer hatten auch andere drängende Fragen und Anliegen.

