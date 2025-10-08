Zwischen Schutz und Schulden: Burgau investiert nach Flut, doch die Sorgen bleiben

Die Kapuzinerhalle in Burgau war am Abend der ersten Bürgerversammlung gut besucht, doch nicht zu vergleichen mit dem Andrang im Vorjahr. Der Saal „platzte aus allen Nähten“ im vergangenen Herbst, wie den Abend Bürgermeister Martin Brenner Revue passieren ließ. Denn nach der Hochwasserkatastrophe war der Informationsbedarf ungebrochen hoch. Auch bei dieser Bürgerversammlung sollte es um das Hochwasser und den Katastrophenschutz gehen, doch die Burgauer hatten auch andere drängende Fragen und Anliegen.
Burgau
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden