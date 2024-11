Bundestagswahl kollidiert mit Fasching: Was das für die Vereine bedeutet

Bei den sonst so fröhlichen Narren in Kötz herrscht gedrückte Stimmung. „Der Umzug ist immer das Highlight unseres Vereins“, betont Jürgen Laub. Der Präsident des Kötzer Narrenclubs sieht sich gezwungen, den großen Faschingsumzug seiner Gesellschaft für das kommende Jahr abzusagen. Der Grund ist die vorgezogene Bundestagswahl. Sie soll am 23. Februar 2025 stattfinden und damit am selben Tag, wie der Fastnachtsumzug in Kötz.

