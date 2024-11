15-Jährige nach Sturz mit E-Roller ins Krankenhaus gebracht

Eine 15-Jährige hat sich in Burgau nach einem Unfall mit ihrem E-Roller leicht verletzt. Laut Polizeibericht fuhr sie am Mittwochabend auf der Remsharter Straße in Richtung Sportgelände. An einem abgesenkten Bordstein stürzte sie mit ihrem Roller. Dabei zog sie sich Schürfwunden im Gesicht zu und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Roller entstand kein Schaden. (AZ)

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Remsharte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis