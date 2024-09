60-Jähriger wird am Bahnhof Burgau von Unbekanntem ins Gesicht geschlagen und verletzt

Ein 60-jähriger Mann hat am Samstag Strafanzeige bei der Polizei Burgau wegen Körperverletzung. Der Mann war gegen 17.15 Uhr am Bahnhof in Burgau gewesen, als ihm dort ein bislang unbekannter Mann zweimal ins Gesicht schlug, berichtet die Polizei. Dabei erlitt er eine blutende Wunde an der Oberlippe. Der 60-Jährige ging ins Krankenhaus, um sich dort behandeln zu lassen. Von dem Täter ist laut Polizei nur bekannt, dass er etwa 1,80 Meter groß war, eine dicke Figur und ein südländisches Erscheinungsbild hatte. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (AZ)

