Autofahrer beleidigt Polizisten auf der A8 bei Burgau

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm, die auf der Rückfahrt eines Einsatzes war, ist am Donnerstagnachmittag von einem Autofahrer auf der A8 bei Burgau beleidigt worden. Zuvor hielt sich der Autofahrer über eine längere Fahrtstrecke nicht an das generell geltende Rechtsfahrgebot, sondern befuhr dauerhaft den mittleren Fahrstreifen. Deshalb machten ihn die Beamten durch ein geeignetes Zeichen auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Anstalten zum Spurwechsel machte er dennoch nicht, sondern beleidigte die vorbeifahrende Streifenbesatzung durch eine eindeutige Geste. Die Streife kontrollierte den Mann anschließend an der nächsten Möglichkeit. Dort zeigte sich der 34-Jährige weiterhin völlig uneinsichtig und unbeeindruckt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Beleidigung. (AZ)

