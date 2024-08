Autofahrer schläft am Steuer ein und verursacht Unfall auf A8 bei Burgau

Auf der A8 bei Burgau in Richtung München ist es am Sonntagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, weil ein Fahrer hinter dem Steuer eingeschlafen war. Laut Polizei fuhr ein 37-jähriger Pole mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen seinem Vordermann im fließenden Verkehr auf. Nachdem die beiden Unfallbeteiligten den Schaden auf dem rechten Fahrstreifen begutachtet hatten, äußerte sich der Auffahrende gegenüber den Insassen des geschädigten Autos, dass er eingeschlafen sei. Gegenüber den Beamten der Verkehrspolizei Günzburg wiederholte der Mann dann seine Angaben, woraufhin die Polizisten ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs einleiteten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft hinterlegte der Mann eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro, beide Fahrzeuge waren fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Nach Hinterlegung der Sicherheitsleistung konnten die Beteiligten ihre Fahrt fortsetzen. (AZ)

