Burgau

Beim Hofball der Burgavia erobern Krieger des Nordens die Kapuziner-Halle

Rauschender Hofball der Burgavia am Samstag in der Burgauer Kapuziner-Halle. Erstmals waren auch zwei kleine Hofnarren dabei.

Plus Beim Hofball tanzt sich die Burgavia in die Herzen des Publikums und lässt die Stimmung brodeln. Das Publikum erlebt etwas noch nie Dagewesenes.

Von Peter Wieser

Elegant und edel, so ist ein Hofball der Burgavia in kurzen Worten zu beschreiben. Hinzu kommt: eine Kapuziner-Halle, der am Ende nichts anderes mehr übrigbleibt, als dass sie bebt. Das war am Samstag am Hofe der Burgavia nicht anders: Empfang durch die Große Garde, über den roten Teppich vorbei an dem Schiffsrumpf mit dem funkelnden Drachenkopf - der Saal in nordischer Deko wartete schon.

"Ein Leben ohne Fasching ist möglich, aber sinnlos." Recht hatte er, der Burgavia-Präsident, Moderator und Markgräfinnen-Vater Thomas Schretzenmaier, als er sich mit Moderatorin Uli Schiffelholz vor komplett an der Bühne versammelter Burgavia-Mannschaft an die Gäste wandte. Markgräfinnenvater? In der Tat: Markgräfin Lisa, die gesellige Schatzmeisterin, ist ein Burgavia-Baby und in die Burgavia hineingeboren. Markgraf Fabian von den Günztalterrassen ist ihr quasi nachgezogen.

