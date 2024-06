Betrunkener Mann beleidigt Polizeibeamte schwer

Die Polizei findet nachts einen schlafenden Mann an einer Bushaltestelle in Burgau. Er reagiert sofort aggressiv und wird ausfallend.

Eine Autofahrerin alarmierte am Montag kurz nach Mitternacht die Polizeiinspektion Burgau wegen eines in einer Bushaltestelle schlafenden Mannes. Die eingesetzte Polizeistreife entdeckte den Mann schließlich in einer Bushaltestelle in der Augsburger Straße in Burgau. Wie von der Anruferin beschrieben, schlief dieser im Bushäuschen. Als ihn die Beamten ansprachen, reagierte der Mann laut Poilzeibericht sofort aggressiv und beleidigte die Beamten schwer.

Der alkoholisierte Mann redete sich in Rage und zerschlug letztlich sein eigenes Mobiltelefon auf der Sitzbank des Bushäuschens. Zudem verunglimpfte er den kürzlich in Mannheim ermordeten Polizeibeamten. Da der Mann einen festen Wohnsitz hatte, kümmerten sich die Polizisten um dessen Abholung und seine Fahrt nach Hause. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. (AZ)