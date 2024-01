Böllerwurf in Burgau verursacht Schaden in Höhe von 4000 Euro

Ein Unbekannter zündete einen Böller und ließ ihn in einem Kanaldeckel verschwinden. Sekunden später wurde es richtig gefährlich.

Einen erheblichen Schaden verursachte ein Unbekannter, indem er in Burgau in der Käppelstraße einen Böller zündete. Am Samstag gegen 23.30 gab es in der Käppelstraße einen lauten Knall. Wie die Polizei aus Burgau mitteilte, warf ein Unbekannter einen Böller in einen Kanaldeckel.

Kanaldeckel und Schaufenster durch Silvesterböller beschädigt

Durch die Wucht der Explosion wurde ein Teil der Umrandung des Kanaldeckels herausgelöst und schleuderte wie ein Geschoss gegen ein angrenzendes Schaufenster, welches beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird laut Polizeiangaben auf etwa 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)