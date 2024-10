Burgau muss diese rote Markierung für Radler wieder beseitigen

Frank Rupprecht (CWG) sprach in der jüngsten Sitzung des Burgauer Stadtrats von einem „Schildbürgerstreich“: Da hat die Stadt Burgau erst im September eine rote Markierung an der Remsharter Straße angebracht, damit Radler sicherer über den Radweg kommen. Und wenige Wochen später soll alles schon wieder Geschichte sein? Also zweimal Geld eingesetzt für nichts? Bürgermeister Martin Brenner (CSU) bestätigte in der jüngsten Sitzung des Stadtrats, dass leider einiges schiefgelaufen sei. Was das Radfahren in Burgau angehe, „verursacht das bei mir graue Haare“.

