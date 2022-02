Burgau

18:00 Uhr

Burgau plant Freibadsaison ohne Corona-Einschränkungen

Plus Die Zeichen stehen auf Entspannung für den Betrieb des Freibads in Burgau. Und auch bei Sitzungen der Kommunalpolitiker ist dies zu sehen.

Von Christian Kirstges

Erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat zumindest ein Teil der Burgauer Stadtratsmitglieder wieder im Sitzungssaal des Rathauses statt in der Kapuziner-Halle getagt, konkret der Hauptausschuss. Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) sagte am Montagabend, angesichts des kleineren Raumes könne man sich besser verstehen und brauche im Gegensatz zur Halle kein Personal, könne aber die Abstände einhalten. Maskenpflicht gilt sowieso. Wenn wenig Andrang von Bürgerinnen und Bürgern erwartet wird, werde man ab sofort wieder im Rathaus tagen, ansonsten weiterhin in der Kapuziner-Halle. Wie beispielsweise am Dienstagabend der Bauausschuss. Das wird auch nötig sein, wenn der komplette Stadtrat zusammenkommt. Wenn man so will, ist es ein Zeichen der Entspannung in der Pandemie - und damit plant man nun auch beim Freibad.

