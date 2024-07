Burgauer Grundschüler erlaufen mehr als 10.000 Euro für den guten Zweck

Der Schulsieger musste erst noch gekürt werden, doch der erlaufene Betrag stand am Tag der Spendenübergabe schon fest: Mehr als 10.100 Euro haben die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Burgau im Rahmen des Projekts „Kinder laufen für Kinder“ erkämpft. Das Prinzip dabei ist einfach: Die teilnehmenden Kinder suchen sich im Vorfeld Sponsoren – Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel oder Tante –, wichtig ist dabei nicht, wer sponsert, sondern, dass jeder gelaufene Kilometer entsprechend entlohnt wird.

Im Vorfeld hatte die Schule entschieden, den Spendenlauf zugunsten der Hochwassergeschädigten in Burgau und des Burgauer Projekts „SüdWind“ auszurichten. „SüdWind“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Familien, die unverschuldet in Not geraten sind, zu helfen. Dem Leitspruch folgend „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, setzt der gemeinnützige Verein Spenden dort ein, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Das Kollegium der Grundschule Burgau stockte den Betrag noch um mehrere hundert Euro auf und auch der Ölwehr-Einsatzgruppe Unterfranken, die vor wenigen Wochen Burgau im Kampf gegen das Hochwasser unterstützt hatte, war es ein großes Anliegen, sich mit 246 Euro zu beteiligen. Insgesamt kamen bei der Aktion somit großartige 10.608,06 Euro zusammen.

Die symbolische Spendenübergabe fand kürzlich an der Grundschule Burgau statt. Der erlaufene Betrag überraschte nicht nur Eltern und Lehrer, auch den fleißigen, jungen Läufern blieb bei der Verkündung angesichts der eigenen Leistung regelrecht der Mund offen stehen. „Ich hätte auch noch viel weiter laufen können!“, rief es einmal aus der Menge und weitere Stimmen schlossen sich an. (AZ)