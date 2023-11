Das ist das Markgrafenpaar der Burgavia

Plus Fasching in Burgau: Lisa, die gesellige Schatzmeisterin, und Fabian von den Günztalterrassen regieren seit Samstag über die Markgrafenstadt.

Fastnachter waren sie schon immer. Seit etwa einem Jahr sind sie verheiratet und jetzt sind sie das Burgauer Markgrafenpaar: Lisa-Marie, Rufname Lisa, und Fabian Doss, wohnen in Wettenhausen, kommen aus den Reihen der Burgavia und führen diese als Lisa, die gesellige Schatzmeisterin, und Fabian von den Günztalterrassen durch die Faschingssaison 2023/2024.

„Ich bin ein Burgavia-Baby und da reingeboren. Meine Eltern sind schon immer dabei“, verrät die 26-jährige Vermögensberaterin. Sie selbst startete bei den Kleinsten, damals die Minis, legte lediglich einmal eine kurze Pause ein, stieg dann in die Showtanzgruppe ein und tanzt dort nach wie vor mit. Auch die Youngsters hat sie schon trainiert, als es diese noch gab. „Gesellige Schatzmeisterin“ – das lässt sowohl ihre Funktion im Verein – sie ist Zweite Kassiererin – vermuten und eben auch ihre Geselligkeit. „Ich bin immer die lauteste“, lacht sie. Böse Zungen behaupteten, dass man sie zwar nicht immer sehe, dafür aber höre. Tanzen, feiern und mit der Burgavia unterwegs zu sein, das gehöre einfach dazu: „Ich lebe für die Burgavia.“