Das Neue Theater Burgau macht die Odyssee zum luftigen Sommertheater

Plus Das Premierenpublikum goutierte das Experiment, das große Epos auf die kleine Bühne zu zwingen. Und das in zwei Stunden Spielzeit und mit nur zwei Darstellern.

Odyssee im Taschenformat, Homer to go! Wie kann das gehen? Durfte man diesen Ankündigungen des Neuen Theaters Burgau Glauben schenken? Wie soll das gewaltige Epos auf die Bühne kommen, in knapp zwei Stunden Spielzeit? Im Original ausufernd, verläuft die Geschichte eines Mannes, der nach Hause will, zu seiner Frau und seinem Sohn. Ein Gott verhindert die Heimfahrt, zehn lange Jahre. Der Mann muss allerhand Prüfungen und Abenteuer bestehen, braucht Kraft, Liebe und List, bis er schließlich, als Bettler verkleidet, heimkommt, um die frechen Freier, die seine Frau bedrängen, zu besiegen. Ein bewegender Stoff ist die Odyssee, mittlerweile seit bald 3000 Jahren in Gebrauch. 12.200 Hexameterverse zählt die antike Fassung. Aber wer liest so etwas?

Spätestens im 19. Jahrhundert hatten die Menschen nicht mehr die Muße dazu, als Gustav Schwab seine wirkungsmächtige Prosafassung schrieb. Im 20. Jahrhundert nahm sich die Filmindustrie des Stoffes an, und auch die berühmte Laterna magica in Prag demonstrierte an der Odyssee die Gewalt der Illusion. Aber was kann ein kleines Theater hier bewirken, noch dazu mit nur zwei Darstellern? Unmöglich scheint das, geradezu absurd. Ebendies dürfte Matthias Klösel gereizt haben. Er schrieb die Komödie „Odyssee – oder wo zum Zeus geht’s hier nach Hause?“ gleichsam als witziges Experiment, die Möglichkeiten und Grenzen einer kleinen Bühne auszuloten. Einfach ist die Sache nicht gerade.

