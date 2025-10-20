Die Eiszeit hat begonnen: Eisstadion Burgau startet in die Saison 2025/26

Anfang Oktober hat das Eisstadion der Stadt Burgau wieder seine Tore geöffnet, und die Verantwortlichen ziehen eine erste positive Bilanz. „Die Saison ist sehr gut gestartet. Man spürt deutlich, wie sehr sich die Menschen auf das Schlittschuhlaufen gefreut haben“, sagt Betriebsleiter Holger Rieß. „Während das herbstliche Wetter sportliche Aktivitäten im Freien oft erschwert, bietet unser überdachtes Eisstadion eine schöne Möglichkeit, sich zu bewegen und Spaß auf dem Eis zu haben.“

Bereits im vergangenen Jahr war das Besucheraufkommen mit rund 50.000 Gästen erfreulich hoch – und auch heuer zeichnet sich eine starke Nachfrage ab. Neu in dieser Saison ist ein Online-Terminbuchungssystem für Schulen, über das Eiszeiten reserviert werden können. „Dieses Angebot wird bereits intensiv genutzt“, berichtet Holger Rieß im Rahmen einer Pressemitteilung. „Das vereinfacht nicht nur die Buchung für Schulen, sondern erleichtert auch uns die Organisation erheblich, weil der Ablauf automatisiert ist.“

Neben dem öffentlichen Laufbetrieb bietet das Burgauer Eisstadion wieder ein abwechslungsreiches Programm: Der beliebte Discolauf findet an fünf Terminen statt und ein Eiskunstlauf-Wettbewerb sowie eine Eiskunstlauf-Vorstellung laden zum Besuch ein. Und natürlich bestreiten auch die Eisbären des ESV Burgau, die in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bayernliga geschafft haben, wieder ihre Heimspiele im Burgauer Eisstadion. „Die Zusammenarbeit mit dem ESV Burgau funktioniert sehr gut. Wir ziehen alle an einem Strang, damit die Heimspiele reibungslos und sicher ablaufen“, betont der Betriebsleiter.

Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten und Veranstaltungen im Eisstadion sind auf der Webseite der Stadt Burgau unter burgau.de/Eisstadion zu finden. (AZ)