Die Mittelschule Burgau feiert den Bau des Schulhauses an der Pestalozzistraße

Die Schulgemeinschaft der Mittelschule Burgau nahm die Jahreszahl auf der Darstellung an der Nordfront des Gebäudes zum Anlass, den 70. Geburtstag ihres Schulhauses im Rahmen einer Schulversammlung mit Ehrengästen, die von Konrektor Daniel Mayer begrüßt wurden, in der Schulaula zu feiern. In ihrem Grußwort stellte Rektorin Martina Deniffel die Bedeutung eines Schulhauses als Ort, an dem Mädchen und Jungen die Möglichkeit zum Lernen haben, heraus. Das Recht auf Bildung sei ein großes Geschenk. Dem stimmte Schulamtsdirektor Thomas Schulze zu und wies darauf hin, dass sich Schule den Bedürfnissen der Gegenwart anpassen müsse, um zukunftsfähig zu bleiben. Die zweite Bürgermeisterin Martina Wenni-Auinger hob die Bedeutung eines Schulhauses für eine Stadt heraus.

Den Geburtstag zum Anlass nahm der historische Verein, um der Schulgemeinschaft die Reproduktion eines Gemäldes von Anton Baur zu schenken, das den Bau der Schule zeigt. Die Vorsitzende Irmgard Gruber-Egle spannte in ihrer Ansprache den Bogen vom Bau der Schule in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts bis zur Gegenwart und gab einen kurzweiligen Abriss zur Stadtgeschichte Burgaus.

Im dritten Teil der Veranstaltung sagte die Schulgemeinschaft „Auf Wiedersehen“ zu Elke Gerstlauer, die über 26 Jahre das Zepter im Sekretariat der Schule schwang und stets für alle mit Rat und Tat zur Stelle war. Das Kollegium verabschiedete Elke Gerstlauer mit dem Lied „Time to say goodbye“, die neu gegründete Schulband performte ihre eigene Version des Songs „Stand by me“. Melanie Maidorn-Blüher dankte in ihrer Funktion als Elternbeiratsvorsitzende für die große Unterstützung der Schulsekretärin. Die SMV schließlich übergab Gerstlauer, die sich am Schluss sichtlich bewegt bei allen bedankte, Briefe aus jeder der fünfzehn Klassen und einen großen Rosenstrauß.