„Die Sprache ist der Schlüssel zu allem“

Seit 2021 arbeiten Sie nun am Therapiezentrum in Burgau. Wie gefällt es Ihnen hier?

MILVEN BADIANG: Ich habe mich hier richtig gut eingelebt. Burgau ist eine kleine Stadt, in der man alles zu Fuß erreichen kann. Das erinnert mich an mein Heimatdorf auf den Philippinen. Ich dachte, Deutschland wäre voller Hochhäuser, Verkehr und Menschenmassen, aber Burgau hat mich positiv überrascht. Es gibt hier viel Grün, Bäume und die Umgebung ist gut zum Leben. Ich bin sehr froh, dass ich hierhergekommen bin.

Ralf Gengnagel