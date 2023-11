Burgau

18:03 Uhr

Die Stadt Burgau wird zur Schloss- und Waldbesitzerin

Plus Die Kommune hat das Unterknöringer Schloss erworben. Wichtiger war aber für Bürgermeister Brenner im zum Verkauf gestandenen "Gesamtpaket" die 120 Hektar große Forstfläche.

Von Till Hofmann

Vor gut 250 Jahren erwarb Johann Anton von Freyberg-Eisenberg das Schloss Unterknöringen, "das noch heute im Besitz der freiherrlichen Familie ist". So steht es jedenfalls in einer elektronischen Enzyklopädie. Der Eintrag muss erneuert werden, denn die neue Eigentümerin ist die Stadt Burgau. Aber nicht nur für das alte Gemäuer wird investiert. Auch rund 120 Hektar Wald finden mit der Stadt eine neue Besitzerin. Der Privatwald des Adelsgeschlechts wird Kommunalwald, der an den 95 Hektar großen Burgauer Stadtwald unmittelbar anschließt. "Ungeahnte Möglichkeiten" würden sich da auftun, sagt Burgaus Bürgermeister Martin Brenner ( CSU), der außerdem von einer "einmaligen Chance" sprach.

Die Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen und Naherholung für die Burgauer vor der Haustür seien nur zwei von vielen Möglichkeiten, die die Stadtverantwortlichen dazu bewogen haben, tätig zu werden. Bislang ist von dem Millionengeschäft nichts öffentlich bekannt gegeben worden. Auf Nachfrage unserer Redaktion betonte der Burgauer Rathauschef, dass die Stadt nur ein "Gesamtpaket" habe erwerben können, das aus Wald- und Schlossbesitz bestehe. Eigentümerin der Waldfläche zu sein, ist dabei für Burgau vorrangig gewesen, wie es dem Vernehmen nach heißt. Der 56 Jahre alte Philipp (insgesamt neun Vornamen) Prinz von der Leyen und zu Hohengeroldseck hatte bereits in der Vergangenheit wiederholt vor, das Unterknöringer Schloss zu veräußern. Doch Schlossherr und potenzielle Käufer sind letztlich nicht zusammengekommen, entsprechende Offerten blieben erfolglos.

