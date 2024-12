Mehr als 300 Sternsinger haben am Montag in Burgau den Auftakt der Sternsingeraktion im Bistum Augsburg gefeiert. Sie findet jedes Jahr in einer anderen Himmelsrichtung des Bistums statt, heuer in der Markgrafenstadt. Und deren Sternsinger waren so begeistert, dass die rund 50 Sternsinger der Pfarreiengemeinschaft Burgau die größte Gruppe ausmachten.

