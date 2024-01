Burgau

05:30 Uhr

Droht in Burgau einem maroden Haus aus dem Mittelalter der Abriss?

Das Haus in der Stadtstraße in Burgau ist baufällig und soll abgerissen werden. Weil es aber denkmalgeschützt ist, braucht es eine Genehmigung seitens der Behörde.

Plus Ältere Generationen wissen, warum einst das Haus in der Stadtstraße 14 so wichtig war. Eine Geschichte über ein Haus, das vielleicht bald selbst Geschichte wird.

Von Ralf Gengnagel

Wenn es Nacht wird und sich in der Burgauer Innenstadt die Straßenlampen einschalten, kaschiert die Dunkelheit die mitgenommene Fassade eines der ältesten Häuser der Markgrafenstadt. Vor dem Haus in der Stadtstraße 14 steht ein Bauzaun, an dem auf Veranstaltungen hingewiesen wird. Dahinter das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk. Trotz ihrer maroden Substanz strahlen die Mauern Anziehungskraft aus. Die Holzfenster und alten Glasscheiben, hinter denen noch Häkel-Gardinen zu sehen sind, versprühen Nostalgie. Wenn das leer stehende Haus reden könnte, hätte es sicherlich viel zu erzählen. Warum sich noch heute Burgauer Urgesteine an dieses Gebäude so gut erinnern.

Gerade zu nüchtern wirkt die Zahlen-Buchstabenkombination "D-7-74-121-32". Dahinter verbirgt sich die Aktennummer für den "zweigeschossigen, giebelständigen Satteldachbau mit verputztem Fachwerkgiebel und Giebelgesimsen". Laut Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege bestand einst das Wohnhaus im Kern aus zwei mittelalterlichen Häusern, deren Zusammenlegung und Umbau etwa um 1545 erfolgte. Ein weiterer Umbau des Erdgeschosses fand um 1900 statt. Doch die Historie des Bauwerks könnte bald enden. Die Eigentümer haben einen Abbruchantrag bei der Stadt Burgau gestellt. Bereits vor einigen Jahren wurde von der Stadtverwaltung ein Antrag dafür baurechtlich geprüft und einer Genehmigung zugestimmt. Passiert ist daraufhin nichts. Weil es jetzt doch abgerissen werden soll, müsse der Ausschuss baurechtlich erneut über einen Antrag abstimmen, erklärte Stadtbaumeister Werner Mihatsch. Nachdem die Mitglieder des Ausschusses einem Abriss zugestimmt hatten, merkte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) an, dass dieser aber nur erfolgen könne, wenn zusätzlich eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung vorliege.

