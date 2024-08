Einbruch in Burgau: Zwei E-Bikes aus Kellerabteil gestohlen

In der Troppauer Straße in Burgau wurde im Zeitraum vom Mittwochnachmittag bis zum Donnerstagabend eingebrochen. Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilt, stiegen unbekannte Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein. Sie erbeuteten ein blaues und ein grünes E-Bike der Marke „Velo de Ville“. Wie die Polizei weiter mitteilt, brachen die Täter das versperrte Kellerabteil vermutlich durch einen Fußtritt auf. Die beiden E-Bikes waren zusätzlich durch ein Rahmenschloss gesichert. Die Polizeiinspektion Burgau nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)

