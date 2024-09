Einbruch und Diebstahl beschäftigen die Polizei aus Burgau

Auf einer Baustelle wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hauptstraße in Röfingen zwei Bürocontainer und ein Werkzeugcontainer aufgebrochen. Wie die Polizei aus Burgau verlauten ließ, wurden hierbei unter anderem ein Akkuschrauber und eine Kettensäge entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Bargeld aus Burgauer Werkstatt gestohlen

Ein ebenfalls unbekannter Täter drang im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag in eine KFZ-Werkstatt in der Augsburger Straße in Burgau ein. Aus einem Büro der Werkstatt wurde laut Polizeiangaben Bargeld aus einer Geldkassette entwendet. Der Täter erbeutete 1.700 Euro.

Die Polizeiinspektion Burgau nimmt in beiden Fällen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)