Eisstadion in Burgau macht am Montag auf

In Burgau beginnt die Eiszeit: Das Eisstadion hat ab Montag, 7. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 9. März, geöffnet. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. Discoläufe werden am 26. Oktober, 16. November, 14. Dezember, 18. Januar und 8. März angeboten, an diesen Tagen entfällt dafür der öffentliche Abendlauf von 18.15 bis 20 Uhr. Eintrittspreise: Einzelkarten kosten für Erwachsene: 4,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Für den Discolauf werden 4 Euro fällig. Informationen zum Eisstadion und die Öffnungszeiten gibt es unter www.burgau.de/Eisstadion. (AZ)

