Fahranfänger beschädigt Geländer der Mindelbrücke in Burgau

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Freitag um 15.15 Uhr bei der Polizei Burgau erschienen und hat nachträglich einen Unfall gemeldet. Er sei in der Nacht zuvor gegen 2.30 Uhr beim Wenden gegen das Geländer der Mindelbrücke in der Bleichstraße gefahren. Dabei wurde sein VW erheblich beschädigt.

Da er auch einen Schaden an dem Geländer in Höhe von etwa 2000 Euro verursachte, hätte er den Unfall sofort melden müssen. Laut Polizei müsste ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet werden. Da der junge Mann den Vorfall jedoch innerhalb von 24 Stunden angezeigt hat, kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren nach entsprechender Prüfung einstellen. (AZ)