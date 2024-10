Feuerwehr muss brennende Mülltonne löschen

Am vergangenen Sonntagabend gegen 19.45 Uhr musste die Feuerwehr zu einer brennenden Mülltonne im Bahnhofweg in Burgau ausrücken. Ein bisher unbekannter Täter hat laut Polizei eine Mülltonne, die Nähe Riedwehr abgestellt war, in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Burgau entgegen, unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)

