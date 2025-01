Grausame neue Welt: Wenn die Revolution ihre Kinder frisst

Die Kekse, die auf dem Silbertablett serviert werden, sind richtig lecker. Die Premierenbesucher im Foyer des Neuen Theaters Burgau greifen gerne zu. Die Quittung kommt später. „Danke, dass Sie unsere Cookies akzeptiert haben“, wird es gleich zu Beginn von (R)evolution heißen, wenn Florian Fisch, Daniela Nering und Martin Schülke das Publikum in dieser Koproduktion mit dem Sensemble Theater Augsburg mitnehmen in eine nicht allzu ferne Zukunft. Es ist eine schöne, grausame neue Welt. Und von Anfang an schwebt die Frage im Raum: Wollen wir das wirklich?

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Florian Fisch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis