Neue Fotoausstellung betrachtet die Dinge im Detail

Was genau ist eigentlich mit „im Detail betrachten“ gemeint? Kurt Ulbrich, Gründungsmitglied des Fotoclubs Burgau-Gundremmingen und damit gleichzeitig seit 55 Jahren Mitglied, erklärt: „Es handelt sich um Detailaufnahmen. Eine Detailaufnahme zeigt mehr als das Gesamtbild.“ „Aus der Nähe betrachtet“, so lautet der Titel der Fotoausstellung des Fotoclubs Burgau-Gundremmingen in der Aula der Mittelschule Burgau von Montag, 28. Oktober, bis zum Sonntag, 3. November, täglich von 10 bis 17 Uhr. Bis auf den Sonntag, an dem gegen Mittag abgebaut wird. Dann sind die Herbstferien zu Ende und an der Schule beginnt wieder der Unterricht.

