Hakenkreuz auf Lichtmast gesprüht

In den vergangenen Wochen - ohne dass der genaue Tatzeitraum bislang bestimmt werden konnte - sprühte ein unbekannter Täter laut Bericht der Burgauer Polizei ein Hakenkreuz mit weißer Farbe auf einen Lichtmast in der Burgauer Paul-Gerhardt-Straße, nahe der ehemaligen Neuapostolischen Kirche. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise zum Täter an die Polizeiinspektion Burgau unter Telefonnummer 08222/96900. (AZ)

