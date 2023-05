Im Burgauer Gsundbrunnenbad kann man ab Samstag baden

Das klare, warme Wasser lädt zu einem Sprung in die Fluten ein. Die Wiesen sind gemäht, alles ist sauber. In Burgau kann die Freibadsaison beginnen.

Sebastian Wagner strahlt am Freitagvormittag, als er vom Sprungturm aus über die leuchtend blauen Wasserbecken und die Wiesen "seines" Freibads blickt. Am Samstagmorgen werden um 9 Uhr die ersten Gäste ins Gsundbrunnenbad strömen. Die Vorzeichen stehen gut: Das Bad ist penibel gereinigt worden, das frische Wasser hat bereits Badetemperatur und das Wetter soll am Wochenende mild bleiben. Zudem gibt es auch mehrere Neuerungen.

Zwei Rutschen bieten für Kinder und Jugendliche großen Unterhaltungswert. Foto: Bernhard Weizenegger

Mädchen und Buben wird sofort etwas Neues auffallen, wenn sie sich zum Kinderbereich aufmachen: Ein neues Klettergerüst aus Holz hat die Stadt den Kindern spendiert. Das hochwertige Spielgerät glänzt in der Sonne, genauso wie die Planschbecken für die Kleinsten. Ein großes Sonnensegel überspannt diesen Bereich, damit die Haut der Kinder vor zu großer UV-Strahlung geschützt wird.

Attraktive Eintrittspreise für Familien und Feierabend-Schwimmer

Der Ansturm an der Kasse des Freibads war schon die vergangenen Tage vor der Eröffnung groß. Über 200 Saisonkarten wurden bis Freitagmorgen bereits verkauft. Die Stadtverwaltung hat attraktive Preise für Familien und Ermäßigungen. Die Öffnungszeiten sind in der Regel von neun bis 20 Uhr, bei ungünstiger Witterung wird das Freibad um 13 Uhr geschlossen, öffnet aber nochmals von 17.30 Uhr bis 20 Uhr. Änderungen während der Saison blieben vorbehalten, teilt die Stadt mit. Über vorzeitige Schließungen wird tagesaktuell über die Internetseite www.burgau.de/Freibad sowie durch eine Bandansage unter der Telefonnummer 08222/5059 informiert. Ein Vorverkauf an der Freibadkasse fand bereits am Donnerstag und Freitag statt. Tageskarten kosten für Erwachsene in diesem Jahr 4,50 Euro, der ermäßigte Eintrittspreis beträgt 2,50 Euro, so auch der Feierabendtarif ab 17 Uhr. Zehnerkarten für Erwachsene kosten 39 Euro, ermäßigt 23,50 Euro. Vorhandene Zehnerkarten müssen ausgetauscht werden. Wenn diese durch eine Chipkarte ersetzt werden sollen, wird 2,50 Euro Pfand verlangt.

Vom neuen Kassensystem merken die Kunden nichts, dafür vom neuen Ein-Meter-Sprungbrett am Springerbecken. Es muss alle zehn Jahre aus Sicherheitsgründen ausgewechselt werden und wird nun viel Spaß bereiten. Die besonders großen Sätze gibt es von der obersten Etage des Sprungturms. Von dort oben liegt das Freibad mit den großen Liegewiesen zu Füßen. Beim Blick nach unten kommt das Kribbeln im Bauch und steigt die Vorfreude auf die neue Saison.