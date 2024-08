Jugendliche gestalten bei Workshop die Zukunft der Stadt Burgau

Die Stadt Burgau wächst kontinuierlich und aufgrund des fortschreitenden Strukturwandels, des Klimawandels und immer schnelleren Entwicklungen in den Bereichen Mobilität, Energie und Digitalisierung stehen zukünftig große Herausforderungen an. In der Kernstadt und im bestehenden Sanierungsgebiet „Altstadt“ hat sich in den vergangenen Jahren bereits einiges getan. Die Entwicklung und Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Straßen sowie die Sanierungstätigkeiten an öffentlichen und privaten Gebäuden wurden im Rahmen der Städtebauförderung sowie durch die Städtischen Förderprogramme vorangetrieben. Im Juni 2023 fand die erste Auftaktwerkstatt „Burgau 2040 – Gestalten Sie die Zukunft Ihrer Stadt mit“ in der Kapuziner-Halle statt. Kurz vor den Sommerferien hatten nun interessierte Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, sich bei einer Jugendwerkstatt für die Zukunft der Markgrafenstadt starkzumachen.

Die Mittelschule Burgau, das St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen und die Markgrafen-Realschule Burgau nahmen am Treffen in der Kapuziner-Halle teil und wurden von Bürgermeister Martin Brenner (CSU) in Empfang genommen. Anschließend informierten Johannes Klüpfel und Sharon Friedberg vom Büro Schirmer Architekten + Stadtplaner bei einem Impulsvortrag zum aktuellen Stand des ISEKS. „Wir freuen uns, dass ihr heute hier seid. Es ist nicht alltäglich, dass Städte solche Workshops für Jugendliche ausrichten – aber absolut sinnvoll, denn ihr seid die Zukunft und Burgau 2040 ist eure Zukunft“, so Klüpfel.

Jugendliche aus Burgau machen sich Gedanken über die Zukunft ihrer Stadt

Der Workshop bestand aus zwei Phasen. In der ersten Phase konnten die Jugendlichen Punkte vergeben, welche Themen aus ihrer Sicht besonders wichtig für das zukünftige Burgau sind. Als Handlungsfelder waren Wohnen und Leben, Öffentlicher Raum und Freiraum sowie Verkehr und Mobilität gelistet. Im Bereich Wohnen und Leben gab es zuletzt drei Punkte, die den Jugendlichen sehr am Herzen lagen: die Schaffung eines Jugendtreffs, eine Erweiterung des Einkaufsangebots in der Innenstadt und der Ausbau des Burgauer Schlosses für Kultur und Events. Des Weiteren sprach sich der Großteil dafür aus, den öffentlichen Raum attraktiver zu gestalten und das bestehende Sport- und Freizeitangebot zu ergänzen beziehungsweise aufzuwerten. Auch die Idee, die Anbindung von Bahnhof und Innenstadt zu verbessern, fand großen Anklang.

Für die zweite Phase des Workshops wurden Gruppen gebildet und die Jugendlichen auf die fünf Themenplakate Altstadt, Freiräume, Angerwiese, Jugendtreff und Mobilität in Burgau verteilt. Hier konnten sie kreative Ideen für zukünftige Maßnahmen notieren und auch auf bestehende Mängel hinweisen. Einig waren sich die Teilnehmenden, dass Grünflächen und Sitzgelegenheiten die Attraktivität der Markgrafenstadt steigern würden und im Mobilitätsbereich Maßnahmen für mehr Sicherheit und Klimaschutz ergriffen werden müssten. Am Ende des Workshops wurden die Resultate zusammengetragen und noch einmal diskutiert. Die Ergebnisse der Jugendwerkstatt werden in den kommenden Wochen in das ISEK eingearbeitet. Als nächster Schritt ist eine Stadtratswerkstatt geplant, um die gesammelten Zukunftsvorstellungen zu priorisieren. (AZ)