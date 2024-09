Kinder spenden fürs Tierheim

Icon Vergrößern Die Kinder bei der Übergabe der Spende mit Simone Bayer. Foto: Karl Bader Icon Schließen Schließen Die Kinder bei der Übergabe der Spende mit Simone Bayer. Foto: Karl Bader

Schon beeindruckend – ohne Zutun der Eltern, ganz aus eigenem Antrieb entwickelten vier Kinder aus Burgau die Idee, das Tierheim in Günzburg zu unterstützen. Durch den Verkauf von aromatisierten Wasser aus Gartenkräutern der Nachbarschaft, beworben durch „Flyer“ in Briefkästen, erwirtschafteten die selbst überraschten Kinder insgesamt 55,00 Euro. Alle Einnahmen aus dem Nachbarschaftsverkauf wurden von den Kindern persönlich dem Tierheim Günzburg übergeben – eine angenehme Überraschung für Simone Bayer, die in Vertretung des Tierheims das Geld gerne entgegennahm. Bei der Übergabe der Spende schlossen die Kinder sehr schnell Freundschaft mit den beherbergten Tieren und konnten so in vollem Umfang ihre Initiative bestätigen. Vielleicht eine Idee abseits von TikTok & Co die Kinder zu begeistern…