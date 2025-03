Kindermai so vielfältig wie nie: Das ist geboten

Zum 18. Mal veranstaltet die Stadt Burgau einen Kindermai mit vielen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Alle zwei Jahre gibt es dieses Angebot zusätzlich zum Ferienprogramm in den Sommerferien. Heuer ist der Kindermai so vielfältig wie noch nie. Bürgermeister Martin Brenner sagte: „Bisher konnten wir immer so acht, neun, zehn Aktivitäten anbieten, heuer sind es 17. Auch städtische Einrichtungen wie das Museum, das Jugendbistro und die Stadtbücherei machen mit.“ Los geht es gleich am 1. Mai mit einem Mai-Schießen bei der Königlich-privilegierten Schützengesellschaft Burgau. Am 3. Mai steht ein Waldabenteuer mit der Jugendorganisation Naturschutz auf dem Programm. Noch einmal in den Wald, dieses Mal mit dem Pfadfinderstamm Tilly Burgau am 8. Mai. Wer ein Muttertagsgeschenk braucht, ist am 9. Mai bei Tanja Bee an der richtigen Stelle, am gleichen Tag bietet der Familienstützpunkt Burgau Spiel und Spaß in der Natur an. Am 10. Mai öffnet die Moonlight-Ranch in Jettingen-Scheppach für Pferdebegeisterte und das Jugendbistro für einen Breakdance-Schnupperkurs. Hoch hinaus geht es am 16. Mai mit den Ministranten der Pfarreiengemeinschaft oder mit der Stiftung Bienenwald mit Eseln hinaus zu heimischen Insekten. Gleich drei Angebote gibt es am Samstag, 17. Mai. Zur Auswahl stehen entweder ein Piratentag im Greifvogelpark Menter in Konzenberg, Spannendes in und um das Burgauer Schloss mit dem Historischen Verein und dem Museum oder Spiel und Spaß mit dem Ball für aktive Kids bei der Tennisabteilung des TSV Burgau. Am 23. Mai geht es in der Kampfsportschule Bushido natürlich um Kampfsport und Selbstverteidigung. Einen Tag später stellt sich der TSV Burgau den Kindern und Jugendlichen vor. Zu einem Erzähltheater lädt am 27. Mai die Stadtbücherei ein. Den Schlusspunkt des Kindermai setzt am 31. Mai das Jugendbistro mit einer fetzigen Abschlussparty mit Nina Cela. Bürgermeister Brenner findet: „Der Kindermai zeichnet unsere Stadt aus. Danke an das Kulturamt und an die Vereine!“

Eine Erfolgsgeschichte ist auch das Jugendbistro, das Mitte September 2024 in der Augsburger Straße in der ehemaligen Bowlingbahn eröffnet wurde. Jugendreferentin Martina Wenni-Auinger sagte: „Das läuft hervorragend.“ Das Team Jugendbistro stemmt die regulären Öffnungszeiten und organisiert monatliche Events. Immer donnerstags, freitags und samstags von 19 bis 22 Uhr öffnet es für Jugendliche ab 14 Jahren. Heuer gab es schon die U18-Wahl, einen Jugendflohmarkt, Kurzvorträge „Gegen das Vergessen“ von NS-Verbrechen in Burgau und ein Konzert mit der Band „Dunkelblau“. Zum Abschluss der Sommerferien möchte das Team Jugendbistro, das aus sechs, sieben Jugendlichen um David Rana besteht, ein Open-Air-Festival beim Skaterplatz veranstalten. Rana wünscht sich, dass ganz Burgau zusammenkommt und Spaß hat. Die Jugendgruppen der Burgauer Vereine sollen mit Ständen in das Open-Air-Festival eingebunden werden, Bands wie Paff Paff Jazz und Dunkelblau sollen auftreten, gerne auch Musikgruppen für Ältere. Martina Wenni-Auinger, die wie die Jugendlichen viel Zeit und Energie in das Jugendbistro steckt, freut sich, auf den Rückhalt der Bevölkerung zählen zu können. Viele Spenden und Unterstützung jeder Art seien schon angekommen.