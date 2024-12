Klagt die Stadt Burgau gegen eine Baugenehmigung?

„Wir müssten mal so konsequent sein und Anklage erheben“, sagte Stadtbaumeister Werner Mihatsch in der vergangenen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Burgau. Er informierte die Rätinnen und Räte darüber, dass sich das Landratsamt Günzburg bei der Stadt gemeldet hat bezüglich eines Bauvorhabens. Denn das Landratsamt hat das gemeindliche Einvernehmen zu dem Bau eines Mehrfamilienhauses ersetzt – zum Missfallen der Stadt. Nun stand im Raum, ob sich der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung mit einer möglichen Klage befassen soll.

Celine Theiss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis