Klarinettenvirtuosen zu Gast im Burgauer Schloss

Die Wiener Symphoniker zählen ohne Zweifel zu den besten Orchestern der Welt und so ist es schon eine besondere Ehre, wenn 13 Solisten dieses Klangkörpers am kommenden Sonntag, 21. Juli, ab 18.30 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) im Rahmen des 9. Burgauer Kultursommers im Burgauer Schloss gastieren. Mit Mozarts Gran Partita im Gepäck werden sie direkt von den Bregenzer Festspielen anreisen. Professor Gerald Pachinger, seit 1987 Soloklarinettist der Wiener Symphoniker freut sich nicht nur, seinem Klarinettenbauer und Kultursommer-Mitorganisator Frank Hammerschmidt diesen Repertoirewunsch erfüllen zu dürfen, er freut sich auch auf ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Studenten Andraž Golob, seines Zeichens Solo Bassklarinettist der Berliner Philharmoniker, der schon unter der Leitung von Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Kirill Petrenko, John Williams, Christian Thielemann und Zubin Mehta in den großen Häusern dieser Welt, von der Carnegie Hall bis zur Suntory Hall Tokyo musiziert hat.

Das Trio Tempestoso, mit dem er nun ebenfalls am Sonntag im Schloss auftritt, bildet eine erfrischende Kammermusikbesetzung, die für ihre überzeugenden und ausdrucksvollen Interpretationen sowohl klassischer als auch zeitgenössischer Musik bekannt ist. Die jungen Musiker innen und Musiker konzertieren in ganz Europa. 2022 gaben sie ihr Debüt im Konzerthaus Berlin. Für den Auftritt beim 9. Kultursommer wurden sie Anfang der Woche kurzfristig verpflichtet. (AZ)