Kontrolle auf A8: Mann fährt Auto trotz Führerscheinentzug

Die Polizei hat am Dienstag einen Mann am Steuer eines Autos ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt, dem vor wenigen Jahren der Führerschein entzogen wurde. Die Beamten kontrollierten in den frühen Morgenstunden einen ungarischen Pkw an der Anschlussstelle Burgau auf der A8. Dabei stellten sie fest, dass der 55-jährige ungarische Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis für Deutschland besitzt. Diese wurde ihm bereits im Jahr 2022 aufgrund von Trunkenheitsdelikten entzogen. Zwar ließ er sich zwischenzeitlich einen ungarischen Führerschein ausstellen, jedoch kümmerte er sich nicht um die notwendige Wiederanerkennung in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich an. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt. (AZ)

