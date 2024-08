Lastwagenfahrer verliert auf A8 Kontrolle: Fahrbahn gesperrt

Am Mittwochnachmittag kam es auf der A8 in Richtung München bei Burgau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Lastwagenfahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Lastwagen kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Betongleitwand und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, auch die Betongleitwand wurde beschädigt, der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Beide Insassen blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Reinigung teilweise gesperrt werden. Die Feuerwehr Günzburg war zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. (AZ)

