So läuft ein Training bei den Tauchern aus Leipheim ab

Viel Gesicht erkennt man bei den vier Jugendlichen nicht, als sie sie fertig angezogen am Rande des Sprungturmbeckens im Burgauer Freibad stehen. Zwei von ihnen sind von Kopf bis Fuß in schwarze Neoprenanzüge gekleidet, die beiden anderen tragen sogenannte „Shorties“ – kurze geschnittene Anzüge. Auf dem Rücken tragen sie jeweils eine Luftflasche und ihre Gesichter bedeckt größtenteils eine Tauchermaske, denn gleich geht es für sie unter Wasser. Der Erste von ihnen läuft mit großen Schritten und mit Flossen an den Füßen über das Sprungbrett, steckt den Atemregler in den Mund, macht einen großen Ausfallschritt und lässt sich ins Wasser fallen. Das Training der Paradise Divers Leipheim beginnt.

Celine Theiss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis