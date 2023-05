Märzenbecher bringen beim Frühjahrsrätsel 1000 Euro nach Burgau

Helumt Schneidgen staunte nicht schlecht, als am Donnerstag das Telefon klingelte: Er gewann 1000 Euro beim Frühjahrsrätsel "Pflück das Glück" unserer Zeitung.

Was würden Sie machen, wenn Sie unerwartet 1000 Euro gewinnen? Essen gehen, eine kleine Urlaubsreise, Geld an Kinder und Enkel schenken oder auf ein Projekt sparen? Helmut Schneidgen aus Burgau gewann gestern mit seiner Antwort "Märzenbecher" beim Frühjahrsrätsel "Pflück das Glück" unserer Zeitung zehn Hundert-Euro-Scheine. Doch aus den Plänen wird erst mal nichts.

Seit 30 Jahren spielt der Burgauer Lotto, doch der große Gewinn blieb bislang aus. "Das bringt alles nichts", sagte er noch – und schon klappte es beim Gewinnspiel unserer Zeitung. Die Märzenbecher hatte er natürlich gleich erkannt. Die großen Geldscheine wandern erst mal auf die Bank. "Am Haus gibt es viel zu tun", sagt er. Seine Frau Marianne hätte auch noch ein paar andere Ideen: "Zumindest Essengehen oder ein paar Tage mit dem Bus verreisen", würde ihr gefallen.

Gemeinsames Brotbacken im Holzofen

Helmut Scheidgen lebt gerne in seinem Haus in Burgau, viel wegfahren müsse er nicht. Das Brotbacken ist seine große Leidenschaft. "Bei uns gibt es nur selbst gebackenes Brot", sagt Ehefrau Marianne. "Das macht er richtig gut." In der eigenen Mühle werden Roggen, Dinkel und Emmer verarbeitet. Alle vier Wochen trifft er sich mit Freunden in Wasserburg. Dort wird dann Brot im Holzofen gebacken. Auch ein frischer Hefezopf verlässt immer wieder das heimische Backrohr.

Ansonsten werkelt der gelernte Maschinenschlosser "hier und da" recht gerne. Die letzten 33 Jahre seines Berufslebens bis zur Rente montierte Scheidgen für ein Unternehmen im Landkreis Vordächer und Wintergärten. Kenntnisse und Fertigkeiten, die ihm beim Unterhalt des eigenen Hauses sehr nützlich sind. Und da sind die 1000 Euro bestimmt gut angelegt. (bwz)