Mehrere Schlägereien und betrunkene Minderjährige am Rosenmontag in Burgau

Das Faschingstreiben am Rosenmontag in Burgau ist nicht durchwegs friedlich geblieben. Das ergibt sich aus den Informationen der Polizeipressestelle des Präsidiums in Kempten am Tag danach: Es soll zu mehreren Körperverletzungen gekommen sein. Gegen 15.30 Uhr wurde ein 29-jähriger Teilnehmer des Faschingstreibens am Gerichtsweg von mehreren Jugendlichen angegangen, teilen die Beamten mit. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die Täter gemeinschaftlich auf das Opfer einschlugen. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Beim Eintreffen der Streifen waren die Täter nicht mehr vor Ort. Die Polizeiinspektion Burgau bittet in diesem Fall um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222 96900.

Später kam es dann gegen 19.45 Uhr zu einer „wechselseitigen Körperverletzung“ zwischen einem 41-Jährigen und einem 15-jährigen Besucher des Festzeltes am Kirchplatz. Der Jugendliche versuchte nach Angaben der Polizei zunächst, mit einer Flasche auf den 41-Jährigen einzuschlagen, dieser wehrte sich gegen den Angriff. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

Gegen 16.30 Uhr gab es außerdem noch eine Beschwerde gegen einen am Bahnhofweg abgestellten Faschingswagen, der das Wohngebiet Im unteren Brühl beschallte. Da das Betreiben der Musikanlage in dieser Lautstärke nach dem Umzug nicht mehr gestattet war, wurde gegen den 30-jährigen Verantwortlichen des Wagens eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt.

Außerdem musste der Rettungsdienst im Verlauf des Umzuges und des Faschingstreibens mehrere Patienten behandeln, darunter waren laut Pressebericht drei Minderjährige, die durch übermäßigen Alkoholgenuss beim Team des Rettungsdiensts landeten.

Rund 10.000 Menschen kamen laut Veranstaltungsleiter Stefan Siemons am Rosenmontag in die Markgrafenstadt. Weitaus weniger Zuschauerinnen und Zuschauer waren es beim Rosenmontagstreiben in Krumbach. Wie Werner Deuring von der Polizeiinspektion Krumbach mitteilt, sei alles schmerzfrei verlaufen, es seien keine Einsätze der Polizei erforderlich gewesen. Maximal eine kleine Ruhestörung könne er aufzählen. (AZ)