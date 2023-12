Burgau

Mit den Smalkos singt das Publikum gerne jedes Weihnachtslied mit

Plus Familie Smalko präsentiert in Burgau ihren traditionellen Liederabend vor Weihnachten. Die Bandbreite reicht von Brahms über Nena bis hin zu Balladen von Sting.

Advent mit der Familie Smalko hat in Burgau eine lange Tradition. Seit 2009 veranstalten die musikalischen Wirtsleute des Gasthofs Schwalbe einen Abend unter dem Motto "Candlelight Christmas". 2022 wechselte die Veranstaltung in die Kapuziner-Halle. Und auch die Neuauflage 2023 war ein voller Erfolg. Diese war an zwei Abenden zweimal ausverkauft. Auf der Bühne standen Michael (Gitarre und Gesang), Claudia (Klavier und Gesang) und ihr Sohn Elias (Klavier, Keyboards und Gesang).

Und noch eine Tradition wurde nach dem Wechsel von der Schwalbe in die Kapuziner-Halle beibehalten: Bei den Konzerten darf mitgesungen werden. So animierter Michael Smalko die Gäste mit den Worten: "Geben Sie Ihren Stimmbändern einen Ruck!" Und das Publikum ließ sich nicht lange bitten, weder bei traditionellen Adventsliedern wie "Leise rieselt der Schnee", noch bei Pop-Klassikern wie Leonhard Cohens "Hallelujah". Überhaupt waren Michael Smalkos pointierte Moderationen das Tüpfelchen auf dem I. Zum Beispiel darüber, dass es in deutschen Kaufhäusern mehr Englisch als Deutsch zugeht. Damit leitete er über zu der Vertonung des denglischen Weihnachtsgedichtes aus dem Internet "When there's Glatteis on the Street and we all a Glühwein need" durch Udo Jürgens im fröhlichen Marschrhythmus.

