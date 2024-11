Möbelgutscheine für vom Hochwasser betroffene Burgauer

Die Schwabenhilfe Augsburg existiert seit 2022 und besteht aus aktiven Fans der beiden größten Augsburger Sportvereine FCA und AEV. Ob Hilfseinsätze im Ahrtal, im ukrainischen Grenzgebiet, in der Türkei, Italien oder Slowenien – die Schwabenhilfe Augsburg ist dort, wo sie gebraucht wird. So auch in der Region, als der Landkreis Günzburg im Juni schwer von einem Jahrhundert-Hochwasser getroffen wurde. Tatkräftig unterstützte der Arbeitskreis in Gessertshausen, in Dinkelscherben, in Günzburg mit Umland und insbesondere auch in Offingen. In Burgau engagierten sich die Mitglieder mit einem Getränkewagen. Und nicht nur ihre Tatkraft stellte die Schwabenhilfe Augsburg zur Verfügung: Um ihrem Mantra – auf allen Ebenen Unterstützung anzubieten – gerecht zu werden, bemühte sich der Arbeitskreis, Flutopfer auch mit anderen Mitteln wie Sachspenden, der kostenlosen Verleihung von Geräten und Spenden-Aktionen zu unterstützen. Basierend auf Einsatzerfahrungen in anderen Hochwassergebieten wurden Spendengelder erneut in Gutscheine für Möbelhäuser umgesetzt. Die Stadt Burgau durfte sich nun über 51 Segmüller-Gutscheine im Wert von 300 Euro freuen. Michael Weihmayr und Nina Wächter von der Schwabenhilfe Augsburg übergaben die Gutscheine kürzlich an Bürgermeister Martin Brenner, der sich bedankte und sagte: „Dieser Zusammenschluss zweier Fanszenen unterschiedlicher Sportarten zum Wohl anderer ist einmalig – das sollte es öfter geben! Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihren Gutscheinen Burgauer unterstützen können, die das Hochwasser hart getroffen hat.“ Weihmayr entgegnete: „Auch wenn dieser Betrag in der gesamten Schadensbetrachtung der Einzelnen klein erscheinen mag, zaubert die Geste den Betroffenen hoffentlich ein Lächeln ins Gesicht.“ Er sprach außerdem der Firma Segmüller seinen Dank aus und fügte hinzu: „Wir haben inzwischen Mitglieder, die weder Eishockey- noch Fußballfan sind. Bei uns ist jeder willkommen, der sich für seine Mitmenschen einbringen möchte.“ Text/Foto: Stadt Burgau

