Musiker aus Tennesse rocken Limbach

Sehr guten Publikumszuspruch hat das Konzert des Sextetts aus Nashville, Tennessee mit dem schönen Namen Wasted Major erfahren. Der Auftritt im Landgasthof Jehle in Limbach war bereits das zweite Gastspiel bei den ausrichtenden Country & Western Friends Kötz.

Mit ihrem gelungenen musikalischen Einstand bei einem Open Air im Juni letzten Jahres am Sportplatz Großkötz hat die sechsköpfige Country Band Wasted Major ihre Fahrkarte zu einem zweiten Auftritt beim eingetragenen Verein aus Kötz gelöst. Der Formation mit zwei elektrischen Gitarren, akustischer Gitarre, elektrischem Klavier, Schlagzeug und Bass gelang eine ansprechende Mischung aus Country Hits der 1960er bis 1990er Jahre, garniert mit einigen Rock’n’Roll-Klassikern sowie eigenen Stücken. Die Formation überzeugte gleich zu Beginn mit ihrer Eigenkomposition „Blood On My Hands“, der im Laufe des Auftritts weitere eigene Stücke folgten wie „Take My Hand“.

Gekonnt ließ die Gruppe die Musik der Country Musik-Legenden erklingen, von Johnny Cash über Merle Haggard bis Waylon Jennings war da einiges im neuen Gewand zu hören. Auch jüngere Hits trugen zum guten Ankommen beim Publikum bei. Super Anklang fanden Wasted Major bei Rock’n’Roll-Klassikern aus den 1950er Jahren wie „Johnny B. Goode“ von Chuck Berry, wo die Post abging, auch auf dem Piano. Umjubelt war das Hinzutreten des in Ichenhausen lebenden englischen Bluesgitarristen- und Sängers Mick Pini für einige Stücke. Als ob er schon immer Bestandteil der Band wäre, ließ es seine elektrische Gitarre erklingen. „Das ist die beste Country Band, mit der ich je gespielt habe“, bescheinigte er den Musikern aus Tennessee. Nach drei ausführlichen Sets verabschiedeten sich Wasted Major mit dem Elvis-Presley-Klassiker „Hound Dog“ und passend zum Abschied „The Cowboy Rides Away“. (AZ)