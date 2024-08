Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss in Burgau unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle, die eine Streife der Polizeiinspektion Burgau am Donnerstagabend in der St.-Nikolaus-Straße durchführte, konnten die Beamten bei einer 20-jährigen Fahrzeugführerin Anzeichen auf einen vorhergegangenen Drogenkonsum feststellen werden. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Die Beschuldigte war laut polizeiangaben zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. (AZ)

