Person im Kofferraum entdeckt: 21-Jähriger bei Burgau aus dem Verkehr gezogen

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Donnerstagnachmittag der Polizei, dass in einem Auto auf der A8 Richtung München eine Person im Kofferraum sitzt. Genau konnte der Mitteiler es zwar nicht erkennen, jedoch nahm er in dem überfüllten Fahrzeug im Kofferraum eine schemenhafte Person wahr. Eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg konnte das gesuchte Auto dann kurz nach der Ausfahrt Burgau zur Kontrolle anhalten. Der Fahrer, ein 21-jähriger Mann, wies sich bei der Kontrolle mit einem türkischen Führerschein aus. Da der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit allerdings schon länger als ein halbes Jahr in Deutschland seinen Wohnsitz hatte, war diese Fahrerlaubnis in Deutschland nicht mehr gültig. Er hätte sich eine deutsche Fahrerlaubnis besorgen müssen.

Bei der Kontrolle erkannten die Beamten auch sogleich, dass der Mitteiler recht hatte und tatsächlich ein 25-jähriger Mann im Kofferraum saß. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab bei dem 25-Jährigen – auch er hatte die türkische Staatsangehörigkeit – dass er zur Aufenthaltsermittlung durch das Ausländeramt Hamburg ausgeschrieben war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann laut Ausländeramt in Abschiebehaft genommen werden sollte. Der 25-Jährige wurde festgenommen und eine Richtervorführung am Folgetag angeordnet. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)