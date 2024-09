Radeln mit der Künstlerin: Ein ungewöhnliches Konzert in Burgau

Die Augsburger Violinistin Franziska Strohmayr veranstaltet in Burgau ein außergewöhnliches Konzert. Ursprünglich sollte das Konzert im Juni stattfinden, musste jedoch aufgrund des verheerenden Hochwassers verschoben werden. Das Konzert war Teil einer Tournee durch Schwaben, die vom Programm "Tonkünstler Live Special" des Bayerischen Tonkünstlerverbands unterstützt wurde.

Strohmayr, bekannt durch ihr Format "Kulturbiathlon – Mit Violine und Fahrrad", bei dem sie regelmäßig Tourneen mit dem Fahrrad unternimmt, hat sich für dieses Konzert etwas ganz Besonderes überlegt: Anstatt nur aufzutreten, wird sie am Dienstag, 17. September, gemeinsam mit ihren Fans von Augsburg nach Burgau radeln. Die etwa 40 Kilometer lange Strecke startet am Vormittag, sodass die Teilnehmenden genügend Zeit haben, eine Mittagspause einzulegen, bevor um 15 Uhr das Konzert beginnt.

Das gibt es nach der Radtour beim Konzert in Burgau zu hören

Auf dem Programm stehen große Werke für Violine Solo von Johann Sebastian Bach, Paul Hindemith und Sergey Prokofiev. Besonders hervorzuheben sind zwei Werke des schwäbischen Komponisten Wilfried Hiller, der Franziska Strohmayr mehrfach Stücke gewidmet hat. Das Konzert bietet somit nicht nur sportliche und kulturelle Höhepunkte, sondern würdigt auch die enge Zusammenarbeit zwischen Strohmayr und Hiller.

Das Besondere an diesem Event ist nicht nur die Kombination aus sportlicher Betätigung und kulturellem Genuss, sondern auch der wohltätige Zweck: Ein Teil der Einnahmen aus den verkauften Tickets wird an die Flutopfer in Burgau gespendet. "Viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer haben mich gefragt, ob sie mich auf meinen Wegen zu den Konzerten begleiten können. Jetzt haben sie die Chance dazu und können gleichzeitig etwas Gutes tun", so Strohmayr.

Mehrfach ausgezeichnete Violinistin in der Kapuzinerhalle

Die Violinistin ist 1990 in Augsburg geboren und schloss ihr Studium an der Universität Mozarteum bei Prof. Martin Mumelter und an der Guildhall School of Music and Drama in London bei Prof. Jacqueline Ross mit Auszeichnung ab. Sie hat nationale und internationale Preise gewonnen und trat als Solistin und Kammermusikerin bei großen Festivals auf. Bekannt wurde Strohmayr durch ihre innovativen Tourneeformate, wie dem Kulturbiathlon – Mit Violine und Fahrrad, und durch spartenübergreifende Projekte mit Akrobatik und Lichtinstallationen, die sie organisatorisch und künstlerisch leitet. Franziska Strohmayr spielt auf einer Violine von Antonio Gragnani, Livorno, 1759. Sie wurde für ihr Projekt Kulturbiathlon – Frauen im Land Salzburg mit dem Kulturförderpreis der Stadt Salzburg und als Newcomerin von der Landesstiftung PRO SALZBURG ausgezeichnet und ist promovierte Musikwissenschaftlerin.

Tickets sind auf der Website der Künstlerin, Franziska Strohmayr www.franziska-strohmayr.com im Shop erhältlich. Es gibt die Möglichkeit, ein Kombiticket für die Radtour und das Konzert zu erwerben oder nur ein Ticket für das Konzert. Jedes Konzertticket dient gleichzeitig als Los, und die Teilnehmer haben die Chance, attraktive Preise zu gewinnen. Abfahrt vom Plärrergelände in Augsburg ist um 9.30 Uhr. (AZ)