Renitenter Jugendlicher im Eisstadion: Polizei muss eingreifen

Am Samstagabend gegen 22 Uhr hat ein Verantwortlicher der Eislaufhalle in Burgau die Polizei alarmiert. Während des Diskolaufes sei ein 15-jähriger Jugendlicher mehrfach negativ aufgefallen, indem er andere Besucher am Nacken packte und pöbelte. Die Beamten erteilten dem Jugendlichen daraufhin einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam.

Wie die Polizei mitteilt, nahmen die Polizisten den 15-Jährigen in Gewahrsam und übergaben ihn seinen Eltern. Während die Polizisten mit dem jungen Mann beschäftigt waren, erstattete ein weiterer Jugendlicher Anzeige bei der Polizeiinspektion Dillingen. Dieser gab an, von dem renitenten Jugendlichen geschlagen worden zu sein. Er wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein. (AZ)