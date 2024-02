Burgau

06:00 Uhr

Stadt Burgau investiert in die Sanierung maroder Straßen

Die Stadt Burgau investiert rund 450.000 Euro in die Sanierung von Straßen.

Plus Auf dem Plan für Straßensanierungen in Burgau stehen für das kommende Jahr viele Projekte. Von Straßen über Gehwege ist alles dabei. Die Vorbereitungen werden getroffen.

Von Ralf Gengnagel

Das neue Jahr bringt auch neue Maßnahmen für den Straßenbau in Burgau. Autofahrer und Anlieger müssen in diesem, teils im kommenden Jahr, mit Beeinträchtigungen rechnen. Die Stadt Burgau beschäftigt sich schon jetzt mit den Planungsarbeiten. Der Stadtrat beriet inzwischen über das Straßenbauprogramm 2024. Stadtbaumeister Werner Mihatsch hatte einige Straßen und Gehwege auf dem Zettel, für die auch schon veranschlagte Mittel im Haushalt vorgesehen sind.

Mit dem Sanierungsprogramm will die Stadt Burgau in eine moderne Straßeninfrastruktur investieren, betonte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU). Das Bauamt habe ein Programm ausgearbeitet, das die drängendsten Maßnahmen beinhaltet. Damit die Verwaltung die Bauarbeiten für das kommende Jahr projektieren und ausschreiben kann, wurde sie von den Rätinnen und Räten einstimmig damit beauftragt, das vorgeschlagene Sanierungsprogramm in die Tat umzusetzen und bei Firmen Angebote einzuholen.

