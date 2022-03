Stadt Burgau unterstützt das Neue Theater mit hohem Zuschuss

Plus Das Neue Theater Burgau musste wegen der Corona-Krise viele Aufführungen streichen. Für den Zuschuss der Stadt bietet das Ensemble eine Gegenleistung.

Das Neue Theater Burgau erhält von der Stadt für dieses Jahr einen Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Wegen der Corona-Krise konnten einige Produktionen der Bühne nicht aufgeführt werden, Kosten waren trotzdem entstanden. Im Kulturausschuss des Stadtrats war der Zuschuss bereits einstimmig vorgeschlagen worden.